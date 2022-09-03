Fenerbahçe haberi: Yara sarma zamanı

Fenerbahçe , ligin ilk 3 haftasında 13 gol atıp 7 puanı hanesine yazdırarak liderliğe yükselmişti. Ancak bu hızlı başlangıç, geçen hafta Konyaspor ile Eskişehir’de oynanan maçta sekteye uğradı. Jorge Jesus’un öğrencileri, 1-0’lık skorla ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe, bugün Kadıköy’de Kayserispor’u ağırlayacak. Kanarya, geçen haftaki mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Biletlerin tümü satıldı. Sarı-Lacivertliler, Ülker Stadı’nda bu sezon her maçta olduğu gibi yine armasına büyük bir taraftar desteği alarak sahaya çıkacak. Fenerbahçe’de tek hedef, Kayserispor’u mağlup ederek başlayacak zorlu fikstüre galibiyetle giriş yapmak.

4 maçta 6 puan

Kayserispor, yeni sezona yeni teknik patronu Çağdaş Atan yönetiminde başladı. Sarı- Kırmızılılar, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamazken, Luckassen, İbrahim Akdağ, Uğur Demirok, Lung, Alibec gibi oyuncularını kaybetti. Çağdaş Atan’ın ekibi buna rağmen 4 maçta İstanbul ve Giresun’u yenerek 6 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş (1-0) ve Başakşehir’e (2-0) ise mağlup oldu. Kayserispor, zorlu deplasmanda rakibine sürpriz yaşatıp evine puanla dönmenin planlarını yapıyor.