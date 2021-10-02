Fenerbahçe , Kasımpaşa ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. Vitor Pereira, Kadıköy’de alınan 3-0’lık Olympiakos yenilgisi ve bir grup taraftarın protestosu nedeniyle öğrencilerin tesislere son derece mutsuz gelmesi üzerine kolları sıvadı. 53 yaşındaki teknik adam, antrenman öncesinde takımı etrafına toplayarak bir konuşma yaptı.

‘Büyük takım gibi’

Futbolda zaman zaman bu tarz yenilgilerin olduğuna dikkat çeken Pereira, “Herkesin başına böyle sonuçlar gelebilir. Önemli olan buna takılıp kalmadan önümüze bakabilmemiz. Olympiakos mağlubiyetini, hatalarımızdan ders alarak arkamızda bırakacağız. Büyük takım olmak bunu gerektirir. Hemen yeni bir sayfa açmalıyız. Kasımpaşa karşısına başımız dik çıkacağız. Aksi takdirde işler bizim için daha da kötü bir hâl alır” ifadelerini kullandı.

‘Kasımpaşa tehlikeli’

Vitor Pereira, yarın karşılaşacakları Kasımpaşa’nın oyun tarzının tehlikeli olduğuna işaret etti. 53 yaşındaki teknik adam, “Puan tablosundaki yerlerine bakmak yanıltıcı olur. Çok tehlikeli oyunculara sahipler. Kötü gidişe, ligin lideri karşısında ‘dur’ demek için ekstra motivasyonla sahaya çıkacaklardır. Milli araya lider ve moralli girmemizin yolu tamamen bu mücadeleye konsantre olmaktan geçiyor. Bize yakışan bir sonuç alacağımıza inancım tam” diye konuştu.

Yusuf Dursun