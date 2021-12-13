Fenerbahçe haberi... Vitor Pereira: Fırsat ayağımıza geldi

Vitor Pereira, dün öğrencileriyle yaptığı toplantıda haftalardır bekledikleri fırsatın ayaklarına geldiğini söyledi.

Portekizli çalıştırıcı, “Ligde daha çok maç olduğunu, Trabzonspor ’un da kaybedeceğini söylemiştim. Antalya’ya yenildiler. Şampiyonluk konusunda ne kadar iddialı olduğumuzu göstermenin şimdi tam zamanı. Rizespor karşısında harika bir galibiyet almıştık. Aynı performansı Gaziantep deplasmanında da göstereceğimize eminim. Buradan alacağımız 3 puan, Beşiktaş derbisineçok daha moralli çıkmamızı sağlayacak” dedi.









2 yıldız sınırda

Sarı-Lacivertliler, bu akşam Gaziantep’e konuk olduktan sonra haftaya Beşiktaş’ı konuk edecek. Fenerbahçe ’de dev maç öncesinde Luiz Gustavo ile Filip Novak ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili, Gaziantep karşısında görev yapıp, sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş ile oynanacak derbide takımlarını yalnız bırakacak. Ev sahibi ekipte ise Kitsiou, Ertuğrul, Recep Niyaz ve Maxim, Fenerbahçe maçında kart görürlerse, önümüzdeki hafta Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecekler.

4 eksikle Gaziantep'e gitti

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’nin PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezası bu akşam son bulacak. Yıldız futbolcu, Beşiktaş derbisinde formasına kavuşacak. Sarı-Lacivertliler’de omzundan operasyon geçiren Altay Bayındır görev yapamayacak. Sakatlığını atlatan ve topla çalışmalara başlayan Enner Valencia ise riske edilmeyerek İstanbul’da bırakıldı. Rizespor ve Frankfurt maçlarını kaçıran ve ağrıları bir türlü geçmeyen Mert Hakan Yandaş, bu akşamki mücadelede de forma giyemeyecek.











