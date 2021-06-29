Fenerbahçe 'nin ilk forvet adaylarından biri eski golcüsü Vedat Muriç... Sarı Lacivertliler, İtalyan ekibi Lazio'ya 18.5 milyon Euro'ya giden Kosovalı yıldız için nabız yoklasa da henüz istediği yanıtı alamadı. 27 yaşındaki futbolcu için Mavi-Beyazlılar'ın, "Sana ödediğimiz bonservis bedelini getirirsen, gitmene müsaade ederiz" dediği öğrenildi. Ancak tecrübeli oyuncunun net durumu ilk kamp sonrasında belli olacak.

Önceliği İtalya'da kalmak

Takımın yeni hocası Maurizio Sarri, Muriç için 'Kiralanabilir' raporu verirse Kanarya bir kez daha devreye girecek. Önceliği tecrübeli hocanın gözüne girmek ve Çizme'de kalmak olan yıldız futbolcunun olası bir ayrılık durumunda kendisini yeniden ispatlamak adına Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.