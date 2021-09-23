Attığı 12 golle Fenerbahçe 'nin geçen sezonki en skorer ismi olan Enner Valencia bu sezon ise geride kalan 5 haftada sadece Altay maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Ekvador ile Copa America'da mücadele ettiği için takıma geç katılan 31 yaşındaki oyuncu forma giydiği 4 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırmıştı. 2-0'lık skorlarla kazanılan Antalya ile Altay karşılaşmalarında fileleri havalandıran Valencia, teknik direktör Pereira yeni transfer Mergim Berisha'yı forvette tercih ettiği için son iki karşılaşmada yedek kalmıştı.





Berisha beklentileri karşılayamayınca Portekizli teknik adam yeniden Ekvadorlu yıldıza sarıldı. Valencia bugün Giresun önünde Sarı-Lacivertliler'in gol umudu olacak. Deneyimli oyuncu da yakaladığı şansı iyi kullanıp fileleri havalandırarak formayı bir daha bırakmak istemiyor.