UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe , konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a 3-0 kaybetti. Fenerbahçe’nin mili futbolcusu Mert Hakan Yandaş’a sarı-lacivertli tribünler tepki gösterdi.

Müsabakanın 75. dakikasında yerini Max Meyer’e bırakan Mert Hakan, oyundan çıkarken ıslıklanarak protesto edildi.

Luiz Gustavo'ya önce ıslık sonra alkış

Fenerbahçe’nin Brezilyalı tecrübeli orta sahası Luiz Gustavo oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tepki gösterirken, bir kısmı ise destek oldu. Maç içerisinde bazı top kayıpları yapan Gustavo, 70. dakikada yerini Miha Zajc’a bırakırken, oyundan çıktığı esnada tribünlerin bir kısmı oyuncuyu ıslıklayarak protesto etti.

Buna tepki gösteren bazı tribünler ise tecrübeli isme alkışlarla destek oldu.