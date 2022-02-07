Fenerbahçe haberi: Transferde tek yol kiralama

Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal, dört gözle gelecek transferleri bekliyor. Ancak yönetim, bir türlü eksikleri giderecek takviyeleri yapamadı. Konan’dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Sarı- Lacivertliler, transferde sadece kiralama formülü üzerinde duruyor. Öncelik sol bek ve forvette. Her iki bölge için de görüşmeler devam etse de yönetimin bu konuya ‘olmazsa olmaz’ gözüyle bakmadığı, bu dönemde mümkün olduğunca az harcama yaparak yeni sezon için çok daha fazla bütçe ayırmak istediği kaydedildi.



