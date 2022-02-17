Fenerbahçe haberi... Tottenham, Güney Kore'ye Kim Min-Jae'yi alıp gidecek!
Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor. Tottenham'ın Kim ile ilgilendiği ve kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Yazın Güney Kore'de kamp yapacak olan İngiliz temsilcisi Kim'in transferini de orada tamamlamak istiyor. Fenerbahçe ve Kim Min-Jae'nin bu ilgiye nasıl karşılık vereceği merak konusu.
Fenerbahçe 'de Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Kim Min Jae'nin gösterdiği başarılı performans sonrası talipleri artıyor.
İtalya ve İngiltere'den pek çok takımın transfer portföyünde bulunan Kim Min Jae'yi en çok isteyen kulüplerden biri de İngiliz ekibi Tottenham.
Kore basınında yer alan haberlere göre; Tottenham, temmuz ayında Güney Kore'de yapmayı planladığı kampa, 2 Koreli oyuncuyla gidecek. Kadrosunda Koreli Heung-Min Son'u bulunduran Tottenham, savunmasını da Fenerbahçeli Kim Min Jae ile takviye etmeyi planlıyor.
SEMPATİ!
Böylece iki Güney Koreli milli oyuncuyla gerçekleşecek ziyarette İngiliz ekibinin bu ülkede daha önemli bir maddi kaynak ve sempati toplaması bekleniyor. Kore basını, Fenerbahçe'nin Kim Min Jae için aldığı fi yatın en az 4 katını istediğini de öne sürdü.
İSTİKRAR ABİDESİ
Sezon başında transfer edilen Kim Min Jae, pek çok stoperin değiştiği Fenerbahçe savunmasının adeta demirbaşı oldu. Kim 23 lig, 6 Avrupa Ligi ve 1 de Türkiye Kupası'nda forma giydi.
Kaynak: Akşam