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Fenerbahçe haberi... Tisserand'da korkulan olmadı

Fenerbahçe'de Kongolu stoper Tisserand'ın, Karagümrük maçından hemen önce ağrıları olduğu gerekçesiyle kadrodan çıkartılmıştı. Ancak yapılan kontrollerde bir soruna rastlanmadı. Marcel Tisserand, dünkü antrenmanda takımla çalıştı.

24 Aralık 2021, Cuma 10:00 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi... Tisserand'da korkulan olmadı

Kongolu stoper, Karagümrük maçından hemen önce ağrıları olduğu gerekçesiyle kadrodan çıkartılmıştı. Ancak yapılan kontrollerde bir soruna rastlanmadı. Marcel Tisserand, dünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Sarı Lacivertliler’de Karagümrük mücadelesi öncesi yapılan son idmanda Mergim Berisha sakatlanmış ve adalesindeki zorlanma nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Yeni Malatya mücadelesi öncesi Altay, Ferdi ve Berisha dışında şimdilik eksik yok.

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