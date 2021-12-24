Kongolu stoper, Karagümrük maçından hemen önce ağrıları olduğu gerekçesiyle kadrodan çıkartılmıştı. Ancak yapılan kontrollerde bir soruna rastlanmadı. Marcel Tisserand, dünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Sarı Lacivertliler’de Karagümrük mücadelesi öncesi yapılan son idmanda Mergim Berisha sakatlanmış ve adalesindeki zorlanma nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Yeni Malatya mücadelesi öncesi Altay, Ferdi ve Berisha dışında şimdilik eksik yok.