Fenerbahçe haberi... Taraftarlara 'kara liste' şoku

Fenerbahçe taraftarları dün büyük bir şokla karşılaştı. Yeni Malatyaspor maçına giden bazı sarı-lacivertli futbolseverler, kombinelerinin bloke edildiğini gördü. Sosyal medyada bu olay en çok konuşulan konular arasına girerken taraftarlar, uygulamayı Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığını iddia etti. Tepkilerin artmasının ardından blokeli taraftarlar, ilk yarı oynanırken bu maç için geçerli olmak kaydıyla stada girebildi. Ayrıca bazı kişiler, bilet transfer etmek istedikleri futbolseverlere bu işlemi gerçekleştiremediklerini, "Bu müşteri kara listede bulunmaktadır" yazısıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Kaynak: Sabah





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