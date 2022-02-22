Fenerbahçe , UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında 24 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Luiz Gustavo, Filip Novak ve Kim Min-Jae günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı lacivertli ekip, yarın maçın oynanacağı ülkeye hareket edecek ve son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı stadyumda yapacak.



