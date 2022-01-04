Fenerbahçe 'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic, Çin ekibi Beijing Guaon ile son maçına çıktı. Asya Şampiyonlar Ligi için ilk 3’e girme şansı kalmayan Guaon, deplasmanda Shenzhen'i Yongjing Cao'nun golüyle 1-0 mağlup ederken Bilic'in Çin'deki kariyeri bu maçla noktalandı.

6 Ocak 2021’de göreve gelen Bilic, Beijing Guoan’ın başında 22 maça çıktı ve 9 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Gözler Fenerbahçe'de!

6 Ocak 2021’de başına geçtiği Beijing Guoan’daki kariyerini Shenzen deplasmanında tamamlayan Bilic'in geleceği merak konusu. 53 yaşındaki teknik adam, ülkesi Hırvatistan’a gitmek yerine doğrudan Türkiye’ye gelebilir.

Löw'le birlikte en ciddi aday

Yeni hocanın 10 Ocak’taki Adana Demirspor maçında takımın başında olmasını planlayan Fenerbahçe Yönetimi'nin Löw'le anlaşamaması durumunda kısa süre içerisinde Bilic’i İstanbul’a davet edeceği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'nin Pereira’dan önce takımın başına getirmek istediği Bilic, Guoan’ın kendisini bırakmaması sonrası Çin’de kalmaya devam etmişti.

Ali Koç'un teklifini kabul etmişti

Vitor Pereira gelmeden önce Başkan Ali Koç'un yaptığı teklifi kabul eden ancak kulübünün gitmesine izin vermediği deneyimli hocayla Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Ligi'nden de ilginin olduğu öğrenildi. Bu sezon büyük bir kulüp dışında takım çalıştırmaya sıcak bakmayan deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'den davet alması halinde teklifi kabul edip, ligin ikinci devresinde Sarı Lacivertli ekipteki hocalık görevine başlaması bekleniyor.