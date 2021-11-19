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Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten flaş paylaşım

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadro dışı kalan ve ismi sık sık Süper Lig ekipleriyle anılan Sinan Gümüş, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu mesaj kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

19 Kasım 2021, Cuma 15:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten flaş paylaşım

Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın takımın başına gelmesinin ardından Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çalışmalarını A takımdan ayrı bir şekilde gerçekleştiriyor. 

Tecrübeli futbolcunun bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. Sinan Gümüş paylaşımında, "Bir insan, bulunduğu mevkiyle değil, hedeflediği mevkiyle ölçülmelidir…" ifadelerini kullandı.



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