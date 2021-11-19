Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın takımın başına gelmesinin ardından Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çalışmalarını A takımdan ayrı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Tecrübeli futbolcunun bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. Sinan Gümüş paylaşımında, "Bir insan, bulunduğu mevkiyle değil, hedeflediği mevkiyle ölçülmelidir…" ifadelerini kullandı.







