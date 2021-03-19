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Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sinan Gümüş takımla çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

19 Mart 2021, Cuma 18:02 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş takımla çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.30’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sinan Gümüş takımla çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil’in tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

DHA

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