Fenerbahçe haberi: Simon Deli transferi son aşamada!

Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil transferi gibi gözükse de stoper hattı için de çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe'nin Club Brugge'den Deli'nin transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi. Foot News, Simon Deli için Fenerbahçe'den bir teklif geldiğini belirtirken bu durum Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'e de soruldu. Sint-Truiden maçından önce açıklamalarda bulunan Clement; konuya ilişkin, "Oyuncu ve kulüp için memnun edici bir teklifse Simon'ın ayrılması mümkün" ifadelerini kullandı.

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Brugge'ün Stefano Denswil'i Torino'dan kadrosuna katması sonrası Deli'nin forma giyme şansı çok azalmış durumda. eçtiğimiz sezon Brugge'ün değişilmez isimlerinden olan Deli, bu sezon Belçika Jupiler Lig'de 13 maça çıkabilirken Denswil'in gelişi sonrası ikinci yarıda dakikalarının daha da düşmesi bekleniyor.

Club Brugge, 29 yaşındaki Fildişi Sahili doğumlu stoperi 2019'un yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro karşılığında Slavia Prag'dan kadrosuna katmıştı.