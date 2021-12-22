Fenerbahçe haberi: Şimdi gözler küskün yıldızlarda

Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Burak Kapacak... Fenerbahçe 'de Vitor Pereira, yıldızlarla sorunlar yaşadı, sezon başında Bordeaux’nun elinden kapılan Burak’a hiç şans tanımadı. Portekizli’nin ayrılmasının ardından gözler bu futbolculara çevrildi. Mesut zaten son haftalarda formunu iyice artırmıştı. Pelkas ligde son 5, Sosa ise 2 karşılaşmada kulübede beklemişti. İrfan da cezası bitmesine rağmen derbide son 25 dakikada süre almıştı.



