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Fenerbahçe haberi: Şimdi gözler küskün yıldızlarda

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası gözler Portekizli teknik adamın sorun yaşadığı Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Burak Kapacak gibi isimlere döndü.

22 Aralık 2021, Çarşamba 12:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Şimdi gözler küskün yıldızlarda

Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Burak Kapacak... Fenerbahçe 'de Vitor Pereira, yıldızlarla sorunlar yaşadı, sezon başında Bordeaux’nun elinden kapılan Burak’a hiç şans tanımadı. Portekizli’nin ayrılmasının ardından gözler bu futbolculara çevrildi. Mesut zaten son haftalarda formunu iyice artırmıştı. Pelkas ligde son 5, Sosa ise 2 karşılaşmada kulübede beklemişti. İrfan da cezası bitmesine rağmen derbide son 25 dakikada süre almıştı.

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