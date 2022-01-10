Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, Sarı-Lacivertli ekibin Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'a göndermede bulundu.

Adana Demirspor maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ali Koç'un sosyal medya ile ilgili söylediği "Ali Koç bırak git şeyi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten boot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilenen samimi taraftarlarımız da var" sözlerine göndermede bulunan Serhat Akın, kendi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Fenerbahçe 'nin unutulmaz isimlerinden biri olan Serhat Akın, Twitter paylaşımında "Statta istifa diye bağıranlar Norveçli mi acaba? " ifadelerini kullandı.

Serhat Akın'ın paylaşımı şu şekilde:



