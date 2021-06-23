Fenerbahçe haberi: Serdar Dursun transferinin perde arkası

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Almanya 2. Ligi’nde gol kralı olan, Darmstad'ın formasını giyen Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Bu transferle ilgili olarak da flaş gerçekler ortaya çıktı. FANATİK'in ulaştığı bilgiye göre, 29 yaşındaki forveti ilk etapta Beşiktaş 'ın, İstanbul'a getirdiği bildirildi. Siyah-Beyazlılar'ın, Serdar Dursun'a 525 bin Euro önerdiği öğrenildi.





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Menaceri ve ailesini ikna ettiler

Ancak yaşanan bu gelişmelerin sonrasında Sarı-Lacivertliler devreye girdi ve yıldız oyuncuya 650 bin Euro teklif etti. Bu gelişmeyle birlikte ibre Kanarya'ya döndü. Fenerbahçe Yönetimi, sonrasında ise Serdar'ın menaceri ve ailesi ile görüşerek, onları ikna etti, transfer gerçekleşti. Beşiktaşlı yöneticilerin ise, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

Yusuf Dursun





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