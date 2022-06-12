Fenerbahçe 'de geçen sezonun ikinci yarısında Konyaspor maçı sonrası İsmail Kartal'ın isteği üzerine yönetimin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan ve Mesut Özil konusundaki gelişmeler sürüyor. Jorge Jesus imza töreninde yaptığı konuşmada bu ikili ile ilgili yönetimin kararına saygılı olduğunu bildirmişti. Ancak gelinen noktada Ozan Tufan'ın imdadına Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City yetişti. Ilıcalı'nın takımı Ozan Tufan için 5, Allahyar içinse bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Ancak Mesut konusunda henüz kulübe resmi teklif olmazken, tecrübeli futbolcunun avukatı Erkut Söğüt'ün Sarı-Lacivertli kulüple girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.