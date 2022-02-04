Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan, Başakşehir maçında oynamak istiyor

Kiralık gittiği Watford'dan önceki gün geri dönen Ozan Tufan dün ilk kez Sarı-Lacivertli takımla idmana çıktı. Arkadaşlarının 'hoş geldin' dediği Milli yıldız, bir süre teknik direktör İsmail Kartal ile görüştü. Ozan'ın Kartal ile yaptığı görüşmede, "Tamamen hazır bir şekilde geldim. Hiçbir eksiğim yok. Görev vermeniz halinde Başakşehir maçında forma giyebilirim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe 'de 14 dakika oynadı

Başarılı oyuncunun kısa ayrılığın ardından yeniden Fenerbahçe'ye döndüğü için mutlu olduğu dikkat çekti. Ozan'ın idmandaki görüntüsüyle de hazır olduğu izlenimini verdiği ortaya çıktı. Ozan Tufan sezonun ilk haftasında Fenerbahçe formasıyla Adana Demirspor'a karşı 14 dakika görev almış, sonrasında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.







