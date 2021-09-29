Süper Lig 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 'de forma giyen Bright Osayi-Samuel, Hatayspor maçında gole sebebiyet vermesinin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile aralarından nasıl bir diyalog geçtiğini açıkladı.

Bright Osayi-Samuel, yaptığı Twitch yayınında teknik direktör Vitor Pereira’ya övgüler yağdırdı. Hatayspor deplasmanında bireysel hatası nedeniyle takımının gol yediğini ifade eden Osayi-Samuel, buna karşın Pereira’nın kendisine destek olduğunu dile getirdi.





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"Yanıma geldi ve endişelenmememi söyledi"

Sarı-lacivertli futbolcu, “Vitor Pereira fantastik bir antrenör. Sadece saha içinde değil. Dün bir gole sebep oldum, maçtan sonra üzgün olacağımı biliyordu. Yanıma geldi ve ‘Endişelenme, bir sonraki maça odaklan’ dedi. O anda gerçekten çok mutlu etti beni” diye konuştu.

Nijeryalı futbolcu sezon Fenerbahçe'de toplam 10 maça çıktı. Süper Lig'de 7 maçta 487 dakika süre alan futbolcu 1 gol kaydetti. Avrupa Ligi'nde ise Osayi Samuel 3 maçta 214 dakika oynadı ve skor üretemedi. Geçen sezon ise futbolcu 25 maçta 1 gol atmıştı.

Ajansspor







