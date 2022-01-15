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Fenerbahçe haberi | Osayi-Samuel: Daha iyi çalışmalıyız

Fenerbahçe, Süper Lig 'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından Sarı-Lacivertli ekipte Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2022, Cumartesi 21:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi | Osayi-Samuel: Daha iyi çalışmalıyız

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından Sarı-Lacivertli ekipte Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu.

Bugün takım olarak iyi olmadıklarını dile getiren Osayi-Samuel, daha iyi çalışmaları gerektiğini belirtti.

Bright Osayi-Samuel'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün takım olarak iyi değildik. Maça iyi başladık, ilk 15-20 dakika. Sonra ise performansımız düştü. Bu durum nedeniyle mutsuzuz. Daha iyi çalışmalıyız. Birbirimize inanmalıyız. Yeni hocamızın yeni fikirleri var. Bu fikirleri uygulamalıyız."

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