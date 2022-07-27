Kim Min-jae'nin Napoli'ye transferi resmiyet kazandı. Güney Koreli stoper, transfer sonrası Instagram hesabı üzerinden Fenerbahçe 'ye veda etti.

Kim Min-jae, veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ani ayrılışımı bildirmekten dolayı üzgünüm. Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Burada birçok deneyim kazandım. Taraftarlardan coşkulu bir sevgi ve destek aldım. Bu kulüp için her şeyimi verdim. Bütün bunları geride bırakacak olmaktan dolayı üzgünüm. Fenerbahçe, benim için bir basamak değil futbol yolculuğumun önemli bir parçasıydı. Fenerbahçe, benim ailem ve onu kalbimin en derinliklerinde hatırlayacağım. Aynı hedef uğruna mücadele ettiğimiz takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe de çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum Fenerbahçe"







