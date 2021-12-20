İsmi transferde sık sık Avrupa devleri ile anılan Fenerbahçeli Attila Szalai için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Calciomercato'da yer alan habere göre Kostas Manolas'ın Olympiakos ile anlaşmasının ardından yeni bir savunmacıya ihtiyacı olan Napoli, Fenerbahçe 'nin yıldız stoperi Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde İngiliz devi Chelsea'nin de futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe ile 24 maça çıkan Szalai'nin 2025 yılına kaxdar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den Chelsea iddialarına yalanlama

Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda Macar stoper Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.



