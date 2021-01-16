Fenerbahçe haberi: Mutlu Özil paylaştı, Mesut Özil beğendi!

Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'in yaptığı Fenerbahçe paylaşımını yıldız futbolcunun beğenmesi, Sarı-Lacivertli taraftarları sevindirirken, transferin de olumlu sonuçlandığı yönünde yorumlandı. Real Madrid'in ardından uzun yıllar Arsenal forması giyen 1988 doğumlu yıldız, Fenerbahçe ile kariyerinde yeni bir sayfa açacak.