Fenerbahçe haberi: Mutlu Özil paylaştı, Mesut Özil beğendi!
Son dakika haberi... Mesut Özil'in fesih şartlarında Arsenal ile anlaşması sonrası Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada adeta coşarken, Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir hareket de Mesut Özil'den geldi.
Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'in yaptığı Fenerbahçe paylaşımını yıldız futbolcunun beğenmesi, Sarı-Lacivertli taraftarları sevindirirken, transferin de olumlu sonuçlandığı yönünde yorumlandı. Real Madrid'in ardından uzun yıllar Arsenal forması giyen 1988 doğumlu yıldız, Fenerbahçe ile kariyerinde yeni bir sayfa açacak.