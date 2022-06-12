Fenerbahçe haberi | Miguel Crespo: Kaldığım yerden devam edeceğim

Fenerbahçe 'de İsmail Kartal ile birlikte büyük bir gelişim gösteren Miguel Crespo, yeni sezonda vatandaşı Jorge Jesus ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sezon sonunda talihsiz bir sakatlık yaşadığını, ancak o zor günlerin geride kaldığını belirten başarılı oyuncu, "Geçen sezonun ikinci yarısında taraftarımızın özlediği bir Fenerbahçe izlettik. Bu da bize Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını verdi. Şimdi bizim için yeni bir dönem başlıyor. Aramıza katılacak arkadaşlarla birlikte Jorge Jesus ve ekibinin çizdiği yolda şampiyon olmak için ilerleyeceğiz" diye konuştu.