Süper Lig 'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe 'de yıldız futbolcu Mesut Özil, kariyerinde bir ilke imza attı.

Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında gol atma başarısı gösteren Mesut Özil, Fatih Karagümrük karşılaşmasının 40. dakikasında da fileleri havalandırarak, kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Bu gol ile birlikte yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin ligde attığı son 5 golün 4'üne direkt katkı sağlamış oldu.





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