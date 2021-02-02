Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın devleştiği maçtan 2-1 galip ayrıldı ve Galatasaray derbisine lider gitmeyi garantiledi. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil de Sarı Lacivertli formayı ilk kez Hatay'da girdi. 77'de Thiam'ın yerine oyuna giren Mesut'un Galatasaray derbisinde daha fazla süre alması bekleniyor.

90 dakikanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yıldız solak, alınan galibiyetin önemine değindi ve kaleci Altay Bayındır'ı kutladı, ''İnanılmaz bir duygu. Fenerbahçe için ilk maçım. Takımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz Altay Bayindır için ayrı teşekkürler.'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli taraftarlar Mesut'un gönderisine yoğun ilgi gösterdi ve bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.















