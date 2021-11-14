Fenerbahçe haberi... Mesut Özil: Yeni sayfa açma zamanı

Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, geldiği günden yana birtürlü bekleneni ortaya koyamadı. Ancak 33 yaşındaki yıldız, bu kez takımı adına elinden geleni yapmak için hayli kararlı. Galatasaray derbisi öncesinde arkadaşlarını motive eden Özil, Samandıra'daki çalışmalarda şunları söyledi: "Bu mücadeleden çıkaracağımız 3 puan bizi yeniden şampiyon potasında iddalı duruma getirir. Galatasaray derbileri Fenerbahçe camiası için çok önemlidir. Bu maçı kazanmak için önümüzdeki zamanı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ülke milli takımlarından dönen arkadaşlarımızın da katkıları ile zoru başarıp, yeni bir sayfa açma zamanı geldi."

Yusuf Dursun