Fenerbahçe haberi: Mesut Özil ilk kez oyunda!
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de ilk kez Fenerbahçe maç kadrosunda yer aldı. Özil, 77. dakikada Thiam'ın yerine oyuna girdi.
Fenerbahçe'de Erol Bulut, ilk 11'de Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a ve Samatta'nın yerine Osayi-Samuel'e yer verdi. Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Samuel, Thiam, Mert Hakan ilk 11'i ile sahaya çıktı. Sarı-lacivertilerde yedeklerde ise Harun, Lemos, Cisse, Samatta, Ferdi, Sadık, Fatih Yiğit, Novak, Uğur ve Mesut Özil forma bekledi.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil, Sarı-Lacivertli ekipte ilk kez maç kadrosuna alındı. Arsenal'den transfer edilen Mesut, Hatayspor maçında yedekler arasında yer aldı ve 77. dakikada Thiam'ın yerine oyuna girdi.