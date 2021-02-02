Fenerbahçe haberi: Mesut Özil ilk kez oyunda!

Fenerbahçe'de Erol Bulut, ilk 11'de Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a ve Samatta'nın yerine Osayi-Samuel'e yer verdi. Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Samuel, Thiam, Mert Hakan ilk 11'i ile sahaya çıktı. Sarı-lacivertilerde yedeklerde ise Harun, Lemos, Cisse, Samatta, Ferdi, Sadık, Fatih Yiğit, Novak, Uğur ve Mesut Özil forma bekledi.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil, Sarı-Lacivertli ekipte ilk kez maç kadrosuna alındı. Arsenal'den transfer edilen Mesut, Hatayspor maçında yedekler arasında yer aldı ve 77. dakikada Thiam'ın yerine oyuna girdi.







