Fenerbahçe haberi... Mesut Özil fanından Ali Koç için olay tweet

Süper Lig 'in 18. haftası itibariyle zirveden her hafta daha fazla uzaklaşan Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç eleştirilerin hedefinde. Eleştirilerin odağındaki Koç'a sosyal medyadan büyük tepki var. Mesut Özil fanından Ali Koç için atılan olay tweet bir anda gündem oldu.

İngiltere'de Arsenal taraftarı olan 'William (fan account)' isimli Twitter sahibi, "Ali Koç ticari ilişkilerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanmalı" ifadelerini kullandı. Bu mesaj kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Bu tweet 138 yorum, 738 Retweet ve 9 bin 800 kişi tarafından beğenildi.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunmuş ve Mesut Özil ile ilgili olarak "Artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli." ifadelerini kullanmıştı.







