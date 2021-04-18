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Fenerbahçe haberi: Mesut için dönüş vakti

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Arsenal'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sakatlığını atlattı ve Başakşehir sınavında maç kadrosuna alınması bekleniyor.

18 Nisan 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Mesut için dönüş vakti

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Arsenal'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, 4 Mart'da Kadıköy'de 1-1 berabere sonuçlanan Antalyaspor karşılaşmasının 67. dakikasında Fredy ile girdiği ikili mücadelenin ardından bileğinden sakatlanmıştı.

Artık kendisini çok daha rahat hisseden Türk asıllı Alman futbolcunun, bu akşamki Başakşehir sınavında maç kadrosuna alınması bekleniyor. Hatta tecrübeli futbolcunun, karşılaşmanın gidişatına göre de son dakikalarda süre alması planlanıyor.

Yusuf Dursun

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