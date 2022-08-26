Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu. Sarı-Lacivertliler, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti. Teknik direktör Jorge Jesus'un da yeniden eşleşmeyi dilediği Dinamo Kiev ile aynı gruba düşülmesi takımın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş tarafından da sevinçle karşılandı.





Twitter üzerinden gruptaki rakipleri paylaşan Mert Hakan Yandaş, ilk sırada yer alan Dinamo Kiev'in yanına iki tane 'elleri açık halde gülen yüz' emojisi koydu.





Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırmıştı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile deplasmanda oynadığı maçta 0-0 berabere kalırken iç sahadaki maçın normal süresi 1-1 sona ermiş ve Ukrayna ekibinin uzatma dakikalarında attığı gol Sarı-Lacivertlilerin elenmesine neden olmuştu. Mert Hakan Yandaş, o iki karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.





Ligde oynanan Adana Demirspor maçıyla formasına kavuşan tecrübeli oyuncu, dün gece oynanan Austria Wien maçında da 77. dakikada oyuna girerken 79. dakikada skoru 4-1'e getiren golü atmıştı.