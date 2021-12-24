Karagümrük maçının devre arasında, koridorda çekilen görüntüler, dün fazlasıyla konuşuldu. Görüntülerde, Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkmak için hazırlanırken, Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşlarına, “Maçı rahat alırız” dediği duyuluyor.

Sarı-Lacivertliler, rakibin 9 kişi kalmasının da verdiği özgüvenle ikinci yarıya başlasa da umdukları gibi olmadı. 90 dakika görev yapan Mert Hakan, 127 pas denemesinin 120’inde isabet sağladı. Ancak 16 ikili mücadelenin 9’unu kaybedip, 5 ortanın 4’ünü yanlış adrese gönderdi.







