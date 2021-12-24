Fenerbahçe haberi... Mert Hakan Yandaş'ın sözleri gündem oldu
Karagümrük maçının devre arasında, koridorda çekilen görüntüler, dün fazlasıyla konuşuldu. Görüntülerde, Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkmak için hazırlanırken, Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşlarına, “Maçı rahat alırız” dediği duyuluyor.
Karagümrük maçının devre arasında, koridorda çekilen görüntüler, dün fazlasıyla konuşuldu. Görüntülerde, Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkmak için hazırlanırken, Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşlarına, “Maçı rahat alırız” dediği duyuluyor.
Sarı-Lacivertliler, rakibin 9 kişi kalmasının da verdiği özgüvenle ikinci yarıya başlasa da umdukları gibi olmadı. 90 dakika görev yapan Mert Hakan, 127 pas denemesinin 120’inde isabet sağladı. Ancak 16 ikili mücadelenin 9’unu kaybedip, 5 ortanın 4’ünü yanlış adrese gönderdi.