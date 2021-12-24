MENÜ

Fenerbahçe haberi... Mert Hakan Yandaş'ın sözleri gündem oldu

Karagümrük maçının devre arasında, koridorda çekilen görüntüler, dün fazlasıyla konuşuldu. Görüntülerde, Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkmak için hazırlanırken, Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşlarına, “Maçı rahat alırız” dediği duyuluyor.

24 Aralık 2021, Cuma 10:03 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe haberi... Mert Hakan Yandaş'ın sözleri gündem oldu

Karagümrük maçının devre arasında, koridorda çekilen görüntüler, dün fazlasıyla konuşuldu. Görüntülerde, Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkmak için hazırlanırken, Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşlarına, “Maçı rahat alırız” dediği duyuluyor.

Sarı-Lacivertliler, rakibin 9 kişi kalmasının da verdiği özgüvenle ikinci yarıya başlasa da umdukları gibi olmadı. 90 dakika görev yapan Mert Hakan, 127 pas denemesinin 120’inde isabet sağladı. Ancak 16 ikili mücadelenin 9’unu kaybedip, 5 ortanın 4’ünü yanlış adrese gönderdi.


İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Max Meyer'in bileti kesildi! Yollar ayrılıyor


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...