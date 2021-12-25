Mergim Berisha, Karagümrük maçı öncesi sakatlanmıştı. Yıldız futbolcunun sosyal medyada paylaştığı, sevgilisi Vesa’yı kaldırdığı fotoğrafın altına birçok kişi, “Berisha’yı sen sakatladın” yorumu yazınca, Vesa isyan etti: Hiç saygınız yok, özellikle de siz erkeklerin! Boyum 1.83 m., 66 kiloyum vesiz bana şişman olduğumu mu söylüyorsunuz? Yani Mergim’i ben sakatladım! Bu sadece bir fotoğraf. Allah sizeyardım etsin.







