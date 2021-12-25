Fenerbahçe haberi... Mergim Berisha'nın eşi Vesa isyan etti!
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mergim Berisha, Karagümrük maçı öncesi sakatlanmıştı. Yıldız futbolcunun sosyal medyada paylaştığı, sevgilisi Vesa’yı kaldırdığı fotoğrafın altına birçok kişi, “Berisha’yı sen sakatladın” yorumu yazınca, Vesa isyan etti
Mergim Berisha, Karagümrük maçı öncesi sakatlanmıştı. Yıldız futbolcunun sosyal medyada paylaştığı, sevgilisi Vesa’yı kaldırdığı fotoğrafın altına birçok kişi, “Berisha’yı sen sakatladın” yorumu yazınca, Vesa isyan etti: Hiç saygınız yok, özellikle de siz erkeklerin! Boyum 1.83 m., 66 kiloyum vesiz bana şişman olduğumu mu söylüyorsunuz? Yani Mergim’i ben sakatladım! Bu sadece bir fotoğraf. Allah sizeyardım etsin.