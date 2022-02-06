Fenerbahçe , Süper Lig 'in 24. hafta maçında Başakşehir'e 1-0 yenilirken, eleştirilerin odağındaki futbolculardan biri de Mergim Berisha... 1998 doğumlu genç golcü, büyük ümitlerle transfer olduğu Sarı-Lacivertli ekipte yine hayal kırıklığı yarattı. Berisha, 90 dakika sahada kalmasına rağmen etkisiz bir görüntü sergiledi. Alman golcü, kullandığı bir frikikte ise direğe takıldı.

Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 13 maçta 3 gol atabilen, 1 de asist yapan Berisha, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 gol attı.

Geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 gol atan Mergim Berisha, özellikle Bayern Münih ve Atletico Madrid'e attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Berisha'nın Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







