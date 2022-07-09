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Fenerbahçe haberi: Leipzig'den sosyal medyada flaş Sörloth yanıtı

Sezonu erken açacak olan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Golcü takviyesi konusunda son günlerde Sarı Lacivertliler'in gündemini en çok meşgul eden isim Alexander Sörloth oldu. Leipzig'in sosyal medyada bir Fenerbahçe taraftarına mesajı ise kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

09 Temmuz 2022, Cumartesi 16:30 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Leipzig'den sosyal medyada flaş Sörloth yanıtı

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe 'de hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Golcü takviyesi konusunda son günlerde Sarı Lacivertliler'in gündemini en çok meşgul eden isim Alexander Sörloth oldu. Leipzig'in sosyal medyada bir Fenerbahçe taraftarına mesajı ise kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. 

Leipzig'in bir gönderisinin altına “Sörloth’u bize ver.” mesajı ile bir Fenerbahçe taraftarı mesaj yolladı. Alman ekibi bu mesaja "Hayır" yanıtı ile yanıt verdi. 

Bu mesaj sosyal medyada kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. 

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