Kokoskov, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ilk yarıda 52 sayı yemelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tecrübeli başantrenörün açıklamaları şu şekilde:

“Maça çok daha iyi başlamamız gerekirdi. İlk yarıdaki 52 sayı kabul edilebilir bir şey değil. Programla ilgili gerçekten zor ama bu bizim gerçeğimiz, kabul etmek zorundayız. Değiştirebileceğimiz bir şey değil. İniş çıkışlarımız oldu, eksiklerimiz oldu. Maç içinde Marko’yu kaybettik, Dyshawn'ı kaybetmiş olduk. Dediğim gibi programı çok fazla değiştiremiyoruz. Bir pozisyon onlara geçiyor, uzatma oldu, birçok şey oldu ve bu şekilde maç sonlandı.

Benim işim antrenörlük olduğu için bu konuda hiçbir zaman konuşmam ama onları da izleyen, derecelendiren üstleri mutlaka vardır. İzleyip onlara gerekli notları vereceklerdir.

Hiçbir maç kolay olmuyor; ne EuroLeague ne Türkiye Ligi’nde. Aç kapa tuşumuz olmadığı için devam etmek zorundayız. Sakatlar listesinde olan oyuncularımız var. İnşallah onları da toparlarız. Zenit’le daha önce de oynadık, nasıl bir takım olduğunu biliyoruz. Şimdi onun hazırlıklarına başlayacağız.”



