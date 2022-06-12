Fenerbahçe , geçen sezon kiralık olarak gönderdiği futbolcular konusunu bu sezon yeni teknik direktör Jorge Jesus'a bıraktı. Sezon öncesi kiralık iki oyuncudan Allahyar ve Ozan Tufan, Hull City'e gönderilirken, yarın Samandıra'da olması beklenen Meyer, Lemos, Samatta, Muhammed Gümüşkaya ve İsmail Yüksek gibi isimler ise Topuk Yaylası Kampı'na katılıp, Portekizli teknik adamın gözüne girmek için mücadele verecek.