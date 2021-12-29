Fenerbahçe 'de gösterdiği başarılı performansın ardından takımın vazgeçilmezleri arasına giren Kim Min-Jae'ye İtalya'dan sürpriz talip.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre savunma hattını güçlendirmek isteyen İtalya Serie A ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Manolas'ın takımdan ayrılacak olması ve Koulibaly'nin Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olmasında dolayı stoper mevkisine transfer yapmayı planlayan İtalyan ekibinin listesinin ilk sırasında Kim Min-Jae bulunuyor.

Ancak Fenerbahçe'nin oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmaması, transferi karmaşık bir hale getiriyor.

Napoli'den Fenerbahçe'ye yakın takip

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin ismi de yakın zaman önce Napoli ile anılmıştı.



