Fenerbahçe haberi... Kim Min-Jae'ye Napoli kancası
Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Kim Min-Jae'ye sürpriz talip. Savunmasını güçlendirmek isteyen Serie A ekiplerinden Napoli'nin başarılı futbolcuyu transfer etmek istediği ileri sürüldü. Ancak Fenerbahçe, Güney Koreli oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe 'de gösterdiği başarılı performansın ardından takımın vazgeçilmezleri arasına giren Kim Min-Jae'ye İtalya'dan sürpriz talip.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre savunma hattını güçlendirmek isteyen İtalya Serie A ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.
Manolas'ın takımdan ayrılacak olması ve Koulibaly'nin Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olmasında dolayı stoper mevkisine transfer yapmayı planlayan İtalyan ekibinin listesinin ilk sırasında Kim Min-Jae bulunuyor.
Ancak Fenerbahçe'nin oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmaması, transferi karmaşık bir hale getiriyor.
Napoli'den Fenerbahçe'ye yakın takip
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin ismi de yakın zaman önce Napoli ile anılmıştı.