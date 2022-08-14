Fenerbahçe teknik patronu Jorge Jesus, sadece takımına rotasyon uygulamıyor. Sezon başında uygulatmaya çalıştığı yeni oyun sistemindeki şablonları da her maçta deneme fırsatı buluyor. Tek forvetten zaman zaman çift forvete dönen Portekizli teknik adamın zorluk derecesi yüksek maçlarda sahaya tek, düşük maçlar ise çift forvet sistemini kullanması bekleniyor. Valencia’yı Slovacko maçı rövanşında dinlendiren tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11’de oynattığı Serdar Dursun’dan verim almıştı. Bunun üzerine Jesus’un Kasımpaşa ile yarın oynanacak Süper Lig 2. hafta maçına Valencia ile Serdar Dursun’u bir arada sahaya sürme ihtimali güçlendi. Bu ikilinin alternatifi ise yine King ve Berisha olacak.

Mert Hakan çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi ön eleme maçlarında tur atlamanın morali ile yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa’ya konuk olacak. İlk maçında Süper Lig’in yeni takımı Ümraniyespor’la 3-3 berabere kalan Sarı- Lacivertliler, transferde pek çok asını kaybeden Kasımpaşa önünde, ilk galibiyetlerini almak için zorlu bir mücadele verecek. Mutlak 3 puan için çıkılacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in sakatlığı sürüyor. İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro ise takıma katıldı. Mert Hakan Yandaş da çalışmalara başladı. Teknik direktör Jorge Jesus’un bu karşılaşmaya da farklı bir 11 sürüp, elindeki kaliteli kadroyu değerlendirmesi bekleniyor.