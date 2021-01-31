Süper Lig'de transfer hareketliliği hızlanmaya başladı. Ligin flaş ekiplerinden biri olan Karagümrük'ten bir golcü hamlesi geldi. Karagümrük, Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Kemal Ademi'yi kiralamak için Sarı Lacivertliler'e resmi teklif yaptı.

Erol Bulut ve kurmaylarının teklife sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında. 25 yaşındaki İsviçreli forvet bu sezon Samatta ve Cisse ikilisinin gerisinde kalarak forma şansı bulmakta bir hayli zorlandı. Ademi Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

TRT Spor







