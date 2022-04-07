MESUT BEKLENTİSİ

Fenerbahçe ’de, Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürerken, Mesut Özil’in affedilmesi ile ilgili bir beklenti oluştu. Konyaspor maçında oyundan çıktıktan sonra Teknik Direktör İsmail Kartal’a tepki gösteren yıldız futbolcu, kadro dışı kalmıştı.

MESUT VE OZAN'IN KADRO DIŞI BIRAKILMASI DEPREM ETKİSİ YARATMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü 24 Mart'ta resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanılmıştı. Mesut Özil'in kadro dışı haberi Almanya başta olmak üzere Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Almanya'dan Bild gazetesi dünyaca ünlü yıldızın İsmail Kartal ile soyunma odasında tartışma yaşadığı ve kramponlarını yere fırlattığı iddia edildi.

TAKIMIN EN GOLCÜLERİNDEN!

33 yaşındaki on numara, bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 9 golle takımın en skorer futbolcularından biri oldu. Mesut Özil, bu sezon Sarı-lacivertli formayla oynadığı 26 karşılaşmada attığı 9 golün yanı sıra 2 de asist kaydetti.

AFFEDİLME İHTİMALİ VAR MI?

Derbi maçı öncesinde salı günü üyelerle buluşan Başkan Koç’a, Mesut’un affedilme ihtimali soruldu. Ancak Koç bununla ilgili olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu.

'BU KARAR ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL'

Başkan Ali Koç, “Henüz Mesut ile konuşmadım. Bu karar çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe’dir” ifadesini kullandı. Koç’un bu ifadesinin ardından, derbi öncesi Mesut’un takıma katılma ihtimali oldukça azaldı. İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler gibi birçok oyuncuyla iyi ilişkisi olan Mesut, takım içinde genel olarak seviliyor. Ayrıca iki yıl daha kontratı da bulunuyor.

AYRILIK UZAK İHTİMAL

Fenerbahçe’den de ayrılmak istemeyen ve İstanbul’da yeni bir düzen kuran futbolcunun ayrılığı zor gözüküyor.

Kaynak: Milliyet