Fenerbahçe haberi... Jorge Jesus'tan transfer sözleri...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'tan transfer mesajları... Ülkesi Portekiz'de konuşan Jesus, "Eğer mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim. Ama herkesin de bildiği gibi finansal Fair-Play nedeniyle Fenerbahçe'nin durumu kısıtlı." dedi.
İmzasonrası ülkesine giden Jorge Jesus dün İstanbul'a döndü. 67 yaşındaki teknik adam ülkesinde A Bola'ya yaptığı açıklamada, transfer mesajları verdi. Jesus, "Eğer mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim. Ama herkesin de bildiği gibi finansal Fair-Play nedeniyle Fenerbahçe 'nin durumu kısıtlı. Bu yüzden seçimler yapacağız ve fazla zamanımız yok, pazartesi günü sezonu açıyoruz. İşleri mümkün olan en kısa sürede düzenlemeye çalışacağız" dedi.