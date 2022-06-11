İmzasonrası ülkesine giden Jorge Jesus dün İstanbul'a döndü. 67 yaşındaki teknik adam ülkesinde A Bola'ya yaptığı açıklamada, transfer mesajları verdi. Jesus, "Eğer mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim. Ama herkesin de bildiği gibi finansal Fair-Play nedeniyle Fenerbahçe 'nin durumu kısıtlı. Bu yüzden seçimler yapacağız ve fazla zamanımız yok, pazartesi günü sezonu açıyoruz. İşleri mümkün olan en kısa sürede düzenlemeye çalışacağız" dedi.