Fenerbahçe , Jorge Jesus yönetiminde golcü bir takım havasına büründü. Başkan Ali Koç'un göreve geldiği son 5 yıla bakıldığında sarı-lacivertliler, rakip fileleri en çok havalandırdığı dönemi yaşıyor. Hatta Portekizli teknik adamın takımı, son 16 sezonun en başarılı günlerine imza atıp, 2006-2007 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Zico'nun Fenerbahçe'sini gol sayısında yakaladı. Brezilyalı, ilk 5 haftada 12 puan toplarken 15 gol atmıştı. Kanarya, 1988-89'da 103 golle rekor kırdığı sezon ise ilk 5 haftada 12 gol üretebilmişti.

VATANDAŞI PEREIRA'YI İKİYE KATLADI

Fenerbahçe geçtiğimiz sezona Portekizli Vitor Pereira ile başlamış, ilk 5 hafta 10 puan toplamıştı. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler de aynı şekilde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 10 puan aldı. Aradaki büyük fark ise gol sayısında yaşandı. Pereiralı Kanarya 6 gol atarken, Jesus'un takımı 15 gol buldu. Ancak yenen gol sayısında da 54 yaşındaki hoca, vatandaşına fark attı. Geçen sezon ilk 5 hafta kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe bu sezon 6 gol yedi. (Sabah)