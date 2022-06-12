Fenerbahçe haberi | Jorge Jesus: Projeyi kabul ettim çünkü...

Fenerbahçe 'nin hocası Jorge Jesus, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, gelecek sezon hakkında şunları söyledi: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Bu takımı seçtim çünkü uzun zamandır başarıya aç ve çok tutkulu bir taraftarı olan kulüp. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak ve bu da beni cezbetti. Bizi seven bir ülkeye geldik. Bu projeyi kabul etmemde her iki tarafın da tutkusu etken oldu."

'Fazla zamanımız yok'

Yeni transferler için fazla zamanları olmadığının da altını çizen Jesus, "Seçim yapmaya çalışacağız, fazla zamanımız yok. Başlangıçta işleri mümkün olduğunca çabuk organize etmeye çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.





Branco ile geldi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, önceki gün yeniden İstanbul'a geldi. Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başlayacak olan Jesus, ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle transferlerin son durumunu da konuşacak. 11 bavulla İstanbul'a gelen Jesus'u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı. Bu arada Portekizli teknik adam, sportif direktörlük görevi için anlaştığı söylenen Mario Branco'yu ya da yanında getirdi.





Yusuf Dursun