Fenerbahçe haberi: Joao Pedro müthiş başladı

Sarı-Lacivertli kulübün, ezeli rakibi Galatasaray 'a transfer çalımı atarak renklerine bağladığı Joao Pedro, Kadıköy'de taraftarı golle selamladı. Fenerbahçe ’de ilk antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Joao Pedro, Adana Demirspor maçında kadroda olmasına rağmen süre almamış, geçen haftaki Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olarak ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giymişti. Pedro, Kayserispor karşısında ise ilk kez ilk 11'de görev aldı. Performansı merakla beklenen Brezilyalı yıldız, zorlu mücadeleye damgasını vurmayı başardı. Hocası Jesus'un King'le birlikte ileri uçta şans tanıdığı tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 37. dakikasında yaptığı harika vuruşla takımını öne geçirdi.

Sınavı geçmeyi başardı

Sambacı bu golle, Kasım 2020'den bu yana Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu. Ayrıca ikinci yarının hemen başında Joshua King'in uzaktan vuruşla kaydettiği nefis golün hazırlayıcısı da Joao Pedro'ydu. Böylece Fenerbahçe'ye çok önemli 3 puan kazandıran Pedro, maç sonunda sevincini taraftarlarla paylaştı. Bitiş düdüğünün ardından tribünleri selamlamaya giden Pedro'nun, yeni transfer Batshuayi ile nasıl bir uyum yakalayacağı da şimdiden merak konusu haline geldi.

Joshua King tam not aldı

Tam da Batshuayi transferi sonrası Joshua King'in ortaya koyduğu performans, forvet hattında nasıl bir rekabet yaşanacağının sinyallerini verdi. Tamamen bireysel becerisiyle yaptığı klas vuruşla farkı ikiye çıkaran golü atan 30 yaşındaki forvet, ligde 2 gol 1 asiste ulaştı. Avrupa Ligi elemesinde de 1 kez fileleri havalandıran King, Fenerbahçe'nin bu sezonki en skorer isimleri arasında yer alıyor.

Arda Güler kaldığı yerden

Jesus'un son dakikalarda görev verdiği Fener'in 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler, bu kısa sürede tribünleri coşturmayı başardı. Yaptığı klas çalımlar ve verdiği şık paslarla dikkat çeken Arda, her şeye rağmen forma şansını sonuna kadar zorlayacağını bir kez daha gösterdi.

Arao'dan ilk asist

Sarı-Lacivertli ekibin defansif orta sahası Willian Arao, şimdiden skora katkı yapmaya da başladı. Joao Pedro'nun attığı maçın açılış golünde, pozisyonu hazırlayan isim Arao'ydu. Brezilyalı ön libero, Kayserispor karşısında hem savunma hem de hücumdaki etkisiyle alkış aldı.

Ferdi ceza sınırında

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, henüz ligin başında ceza sınırına geldi. Dün akşam gördüğü kartla, toplamda 3 sarıya ulaşan Ferdi, Alanyaspor karşısında da sarı kart görürse, bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Fener'de ceza sınırında başka bir oyuncu bulunmuyor.

7 eksikle çıktılar

Fenerbahçe’de 7 futbolcu çeşitli gerekçelerle Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Kırmızı kart cezalısı Valencia, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden İsmail Yüksek ve Nazım Sangare ile sakatlıktan yeni çıktığı için fizik kondisyon eksiği bulunan Serdar Aziz kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yanı sıra Lemos, Novak ve Burak Kapacak da teknik heyet tarafından maç kadrosuna alınmadı.