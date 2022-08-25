Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Austria Wien'i 4-1'le geçit ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yükseldi. Skor perdesini açan isim olan Fenerbahçe'nin genç orta sahası İsmail Yüksek, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Mükemmel oynadıklarını vurgulayan İsmail, "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Unutamayacağım günlerden biri. İlk golümü atmak bu akşam nasip oldu. Futbol kolektif bir oyun, mükemmel bir oyun oynadık. Çok formdayız, inşallah sonu güzel olsun. En önemlisi o" dedi.







