Fenerbahçe haberi | İsmail Yüksek: Hayatımın en güzel günlerinden biri
Fenerbahçe'nin genç orta sahası İsmail Yüksek, 4-1 kazandıkları ve ilk kez Sarı Lacivertli formayla golle tanıştığı Austria Wien maçı sonrası konuştu, hayatının en güzel günlerinden birisini yaşadığını dile getirdi.
Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Austria Wien'i 4-1'le geçit ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yükseldi. Skor perdesini açan isim olan Fenerbahçe'nin genç orta sahası İsmail Yüksek, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Mükemmel oynadıklarını vurgulayan İsmail, "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Unutamayacağım günlerden biri. İlk golümü atmak bu akşam nasip oldu. Futbol kolektif bir oyun, mükemmel bir oyun oynadık. Çok formdayız, inşallah sonu güzel olsun. En önemlisi o" dedi.