Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Austria Wien'i 4-1'le geçit ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yükseldi. Skor perdesini açan isim olan Fenerbahçe'nin genç orta sahası İsmail Yüksek, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı Lacivertli formayla attığı ilk gol nedeniyle unutamayacağı bir gün geçirdiğini aktaran 23 yaşındaki oyuncu, ''Bu formayla gol atmak büyük bir gurur.'' dedi ve ekledi:

''Maçtan önce Aurelio hocamız bugün bana, ‘Sen ve İrfan Can hakkında gol hissediyorum’ dedi. Ben de çok istiyordum. Maç yemeğinde de aramızda konuşuyorduk, ‘Bugün hissediyorum’ dedim. O pozisyonda da taraftarlarımız ‘vur’ diye itici güç olunca vurdum. Bu formayla gol atmak büyük bir gurur. Unutamayacağım bir gün. Futbol kolektif bir oyun. Takım oyunu. Taraftarımızın istediği oyunu sergilediğimizi düşünüyoruz. Formdayız. Bu maçı unutup zorlu Konyaspor deplasmanından da galibiyet alıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.''

'İnanılmaz efor sarf etmemizi gerekiyor'

Maç içerisinde takımın rakibe yaptığı baskıyla ilgili İsmail, “Fenerbahçe’nin aslında sahasında oynaması gereken bir oyun. Yaptığımız baskı ve bize itici güç olan taraftarımızla birlikte olunca buraya gelen takımla şaşırıyor. Yaptığımız baskılar gerçekten müthiş. İnanılmaz efor sarf etmemizi gerekiyor. Güzel de goller olunca tadından yenmiyor.” şeklinde konuştu.

'Bu sahada bu formayla gol atmak büyük gurur'

İlklerle dolu bir sezon geçirdiğini de sözlerine ekleyen genç oyuncu, “Unutamayacağım bir gün. Bu sahada bu formayla gol atmak büyük gurur. İlk golüm bir de UEFA Avrupa Ligi’nde olunca ayrı güzel oluyor. Benim için ilklerle dolu bir sen oluyor. Hedefim Fenerbahçe formasıyla sahada en iyi şekilde mücadele etmek.” diyerek sözlerini tamamladı.



