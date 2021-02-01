Fenerbahçe haberi: İsmail Yüksek, Adana Demirspor yolunda

Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralanan 22 yaşındaki orta saha devre arasında sarı-lacivertli ekibe geri çağrılmıştı.

Genç oyuncuya bu kez Adana Demirspor talip. TFF 1. Lig ekibi, Yüksek’i kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.

İsmail Yüksek, TFF 1. Lig'in ilk devresinde Balıkesirspor'la çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.

Kaynak: TRT Spor





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